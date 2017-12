Federação Maranhense de Jiu-Jitsu realiza evento para definir melhores do estado em 2017

Share it

A etapa final do Estadual Maranhense, que vai rolar nos dias 9 e 10 de dezembro, em São Luis, no Maranhão, promete sacudir o Jiu-Jitsu nordestino.

A Federação Maranhense de Jiu-Jitsu Profissional, para reunir os atletas mais cascas-grossas da região, autorizou a bonificação de 1000 inscrições gratuitas a todos os atletas que medalharam em qualquer uma das competições organizadas pela entidade em 2017, além de liberar as inscrições grátis a faixas-pretas de qualquer lugar do Brasil.

“O objetivo é sempre o de motivar os atletas”, diz Wellyton Menezes, presidente da Federação Maranhense de Jiu Jitsu Profissional. “Desta vez não há desculpas para o lutador não se testar. Fico mais feliz ainda ao saber que grande parte desses 1000 beneficiados são meninos e meninas de projetos sociais.”

