Brazilian Top Team Matriz entra para o time GMI e realiza seminário

Academia que formou grandes nomes do Jiu-Jitsu e do MMA, como Rodrigo Minotauro, Ricardo Arona, Vitor Belfort, Paulão Filho, Miltinho Vieira, Rousimar Toquinho e Antônio Pezão, a Brazilian Top Team Matriz, localizada no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, acaba de entrar para o nosso time GMI de academias credenciadas.

Liderada pelo faixa-preta Murilo Bustamante, primeiro brasileiro campeão peso médio do UFC, ex-lutador do Pride e referência no Jiu-Jitsu mundial, a BTT já ingressa na lista de time chancelados pelo selo Graciemag Indica com a divulgação de um grande seminário.

No dia 16 de dezembro, as 10h da manhã, a academia recebe Claudinho Coelho, um dos mais respeitados professores de boxe do país, responsável pelo treinamento de ídolos do Jiu-Jitsu para a trocação no MMA, como Renzo Gracie, Royler Gracie, Rodrigo Minotauro e muitos outros, trazendo técnicas imperdíveis para você afiar o seu jogo de defesa pessoal em pé e boxe.

As inscrições estão abertas pelo telefone (21) 3576-3717. Não perca esta oportunidade!