Aprenda um arsenal de finalizações a partir do domínio lateral

Share it

Desenvolva um Jiu-Jitsu ofensivo e finalizador, sem perder de vista as posições que você conquistou ao longo dos combates. A matemática é simples: se você passar a guarda do adversário, estabilize o domínio lateral e evolua para a finalização ou para uma posição ainda mais vantajosa. Retroceder jamais! O adversário não pode repor a guarda. Você tampouco deve amarrar a luta no cem-quilos e ficar imóvel, como vemos tanto por aí. Jogue para a frente!

Foi com esse intuito que a Renzo Gracie Online Academy, formulou a terceira semana do curso. Você vai ter acesso a um dossiê completo sobre ataques a partir do domínio lateral, descobrindo maneiras eficientes para distribuir o peso sobre o oponente, transitar para o norte-sul e para o joelho na barriga, sempre em busca da finalização.

A semana 3 do programa Renzo Gracie Online Academy está organizada da seguinte forma:

Dez técnicas de finalização a partir do domínio lateral

Ippon seoi nage: a mecânica de uma das quedas mais recorrentes nos campeonatos de Jiu-Jitsu

Qualidade de vida: como definir a quantidade de vezes que você deve frequentar a academia por semana?

Aula 1: Ataque triplo com Renzo Gracie

Renzo Gracie comprovou a eficiência desta técnica ao derrotar o ex-campeão do UFC Maurice Smith, no evento Rings, em 1999. Ao chegar no cem-quilos, o Gracie aprisiona a cabeça e um dos braços do oponente com a mecânica do triângulo. Então varia os botes ao outro braço do adversário, com ataques de kimura, americana ou chave de braço reta.

Aula 2: Americana do cem-quilos

Ao alcançar o domínio lateral, Leo Leite ensina detalhes de ajuste para você estabilizar a posição. Quando o oponente “aceita” o cem-quilos, ele parte para o ataque via chave americana, mantendo o tronco baixo a todo momento, sem oferecer espaço para o adversário fugir.

Aula 3: Armlock do cem-quilos

Caso o adversário escape o braço no momento em que você tenta aplicar o ataque ensinado na aula anterior, conheça uma variação muito eficiente, refazendo o domínio ao braço do oponente, girando o corpo em 180 graus e concluindo o ataque com um armlock.



Léo Tunico distribui com eficiência o próprio peso sobre o tronco do adversário, a fim de se movimentar sem perder o domínio. Durante a movimentação, o professor faz os ajustes necessários para aplicar um estrangulamento com pegadas cruzadas, concluído na posição norte-sul.

Aula 5: Kimura da posição norte-sul

Se o adversário defender o pescoço quando você aplicar o estrangulamento ensinado na aula anterior, aproveite a progressão à posição norte-sul e surpreenda com um bote no braço, via chave kimura, golpe muito aplicado nos campeonatos de Jiu-Jitsu.

Aula 6: Estrangulamento de gola com joelho na barriga

E se o adversário se fechar com eficiência, dificultando qualquer ataque por parte de quem está por cima, no cem-quilos? Responda, inserindo o joelho na barriga do adversário, um tipo de posicionamento que gera desconforto e obriga o oponente a se abrir. Aproveite os espaços para finalizar com um estrangulamento com mãos cruzadas.

Aula 7: Ataque duplo com joelho na barriga

Léo Tunico volta a incidir o joelho na barriga do oponente e tenta finalizar com o mesmo estrangulamento do vídeo anterior. O adversário, no entanto, consegue se defender. O professor varia o ataque e surpreende com um armlock.

Com que frequência você deseja praticar Jiu-Jitsu semanalmente?

Evite exagerar na resposta. Caso a meta não seja cumprida, você pode se sentir frustrado e desanimar. Confira as dicas de Bruno Fernandes para proteger e consolidar a consistência do seu treinamento.

Aula 9: Estrangulamento de lapela com joelho na barriga

Novamente com o joelho na barriga do adversário, Léo Tunico considera a possibilidade de o adversário se virar de lado para ele, a fim de escapar. Isso possibilita que ele domine a lapela do paletó do adversário e, com ela, faça os ajustes de um estrangulamento implacável.

Aula 10: Variação para o estrangulamento com lapela a partir do joelho na barriga

Caso o adversário use o braço para tentar bloquear o estrangulamento, aproveita-se da situação dominando o tal braço e aprisionando-o com o próprio tronco. Distribua o peso sobre o adversário, finalizando-o com um estrangulamento semelhante ao arrocho de um triângulo.

Aula 11: Armlock com braço aprisionado pela lapela

Veja uma variação de armlock. Ele aprisiona o braço direito do adversário, utilizando a perna e um dos braços. Em seguida, anula o braço esquerdo do oponente com a lapela do paletó do adversário. Tunico simula buscar a montada, porém, opta por atacar imediatamente o braço do adversário com uma bela variação de armlock.

Aula 12: Ippon seoi nage

Concluímos a semana com uma aula sobre luta em pé, na qual você vai refinar a mecânica do ippon seoi nage. Muito recorrente nos campeonatos de Jiu-Jitsu, esse tipo de queda requer que você vire de costas para o adversário, flexionando as pernas e projetando o oponente por sobre o ombro. Confira todos os detalhes dessa mecânica e um macete para não ser surpreendido com um contra-ataque via mata-leão.

E a semana três se encerra por aqui, mantendo os objetivos de:

Manter a sua motivação

Aumentar o seu conhecimento

Te incentivar a ir a sua academia treinar.

Bons treinos!