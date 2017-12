Campeonato Meiaguarda de Jiu-Jitsu encerra inscrições nesta quarta-feira

Share it

Por problemas no ginásio, o Campeonato Meiaguarda de Jiu-Jitsu, que seria realizado no dia 26 de novembro, teve de ser adiado para 9 de dezembro, no mesmo local, o Sesc-Centro. Com isso, as inscrições seguem abertas, mas o interessado em disputar o torneio chancelado pela FJJCE, única entidade cearense filiada à CBJJ, deve correr. O período de registro termina nesta quarta-feira, 6 de dezembro.

Não perca esta chance de somar 45 mil pontos ou mais no Ranking MEIAGUARDA e disparar na liderança, ou para quem vem atrás ultrapassar o primeiro colocado. Vale lembrar que o atleta pode chegar no G4, grupo seleto que vai disputar o Desafio do Ranking MEIAGUARDA.

Além disso, os campeões dos absolutos adulto vão ganhar kimonos e troféus, enquanto quem mandar bem no restante dos abertos vai ser recompensado com troféus. A competição tem a promessa de mais um show aguerrido da arte suave.

Não esqueça, as inscrições terminam nesta quarta-feira, 6 de dezembro.

Para confirmar seu nome basta se dirigir à sede da FJJCE que fica na Rua Professor Morais Correia, 720 – Parquelândia, próximo ao Supermercado Frangolândia, entre 10h e 21h. Veja os valores:

Categoria – R$ 60

Absoluto – R$ 60

Projetos Sociais – R$ 40 (somente categoria)

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (85) 98954-3813 e (85) 98765-9290 ou pelo e-mail fejjce@hotmail.com

(Fonte: Assessoria de imprensa)