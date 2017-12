Alberto Ramos ensina sua nova técnica de Jiu-Jitsu: o amansa-sogro

Share it

Um confere com o sogrão? O que você faria se tivesse que dar um treininho com o pai da sua patroa, amigo leitor? Soltinho ou arranca-rabo?

O professor GMI Alberto Ramos, da nossa academia associada GFTeam Cachambi, costuma viver esse dilema com o sogrão boa-praça Ernesto Ferro, que é faixa-azul. Sua amada Karen Ferro aprova e estimula o treininho em família.

Para mostrar como se faz, Alberto enviou para nós uma posição de passagem de guarda com armlock, com a ajuda de Ernesto como sparring. Veja a movimentação no vídeo e, mais uma vez, parabéns a toda família pela união e amor ao Jiu-Jitsu!