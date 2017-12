Quem é Muzio De Angelis, professor da Brasa / Muzio BJJ na Gávea, Rio de Janeiro

Share it

Na idade que muitas crianças cariocas costumam ganhar uma bola, Muzio Bruno De Angelis ganhou seu primeiro kimono de Jiu-Jitsu. Filho de Pierino De Angelis, aluno do mestre em defesa pessoal João Alberto Barreto, o pequeno Muzio começou a treinar aos 5 anos.

Aos 16 anos, foi levado pelo pai para treinar com Sylvio Behring em Copacabana, até seu professor partir para ensinar em São Paulo. Muzio então passou a treinar com o temido guardeiro Roberto Traven, e com ele pegou a faixa-preta, no dia 1º de dezembro de 1994, aos 22 anos.

Seu Pierino insistia que o filho se formasse em ciências contábeis, mas Muzio De Angelis abraçou de vez a carreira de competidor. Em 1996, decidiu se testar no vale-tudo, quando participou no Rio do 1º Circuito de Lutas FreeStyle – Jiu-Jitsu x kung fu. Ele finalizou o oponente Luiz Ricardo no mata-leão, no primeiro assalto. Pendurou o kimono em 2008, com o ouro no Internacional de Masters, no Tijuca. Esta é apenas uma das mais de cem medalhas que coleciona em casa.

Formado em educação física, o professor da equipe Brasa foi um de nossos primeiros GMIs, e é há tempos um dos principais árbitros do Jiu-Jitsu mundial, tendo dado dezenas de cursos de regras pela IBJJF, em dezenas de cidades do Brasil e do exterior. Ensina na Gávea, na Academia Gávea Gym e na Sociedade Germânia.

Serviço:

Muzio De Angelis Jiu-Jitsu / Brasa

Praça Santos Dumont, nº 62, Gávea, Rio de Janeiro

# (21) 99417-0233/ 21 3518-7202

muziodeangelis@hotmail.com

www.muziodeangelis.com

