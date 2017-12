Amarração desclassifica e decide absoluto faixa-preta no Brasilia Open de Jiu-Jitsu

Share it

O final de semana no Distrito Federal foi repleto de Jiu-Jitsu com a realização do Brasília Open, que reuniu grandes nomes da arte suave em duelos de tirar o fôlego.

Atletas de todas as faixas se enfrentaram na competição em busca do ouro internacional, e na disputa entre a elite não podia ser diferente.

Destaque para Cláudia do Val, atleta da equipe De la Riva. Para fechar uma temporada brilhante, com muitos títulos na faixa-preta, a casca-grossa entrou para lutar em Brasília e faturou ouro duplo.

Sem adversárias no peso pesado, Cláudia venceu a primeira luta no absoluto e partiu para a final contra a não menos casca-grossa Bia Basílio, da Almeida Jiu-Jitsu. O resultado do combate, porém, foi inesperado: Bia Basílio acabou desclassificada no decorrer do combate após acumular quatro punições.

Nosso GMI Rodrigo Totti, responsável pela arbitragem do evento, explicou o ocorrido: “A Cláudia e a Bia receberam três punições seguidas por puxar para a guarda juntas. Após 20 segundos sem definir quem iria passar, o árbitro mandou as duas levantarem com uma punição para cada lado. Nas três primeiras punições foi pela mesma falta. No decorrer da luta, porém, o árbitro entendeu que a Bia Basílio agiu com falta de combatividade, e com a quarta punição foi declarada a desclassificação da mesma.”

No masculino, Cássio Francis (Gracie Barra) ficou com o ouro no peso aberto. Após faturar a prata no super pesado, a fera voltou ainda mais forte para o absoluto e conseguiu ficar com o topo do pódio. Outro destaque ficou para nosso GMI Juninho Boi, da FF Team. Depois de lutar com garra no Paris Open de Jiu-Jitsu, nosso professor credenciado voltou para o Brasil e conquistou no Brasília Open o ouro no master 1 super pesado.

Por equipes, a Gracie Barra liderou com 374 pontos, seguida pela Ribeiro Jiu-Jitsu, com 333 pontos, e a GFTeam ficou com o terceiro lugar, ao somar 214 pontos.

Confira abaixo os resultados na faixa-preta!

Preta / Adulto / Masculino / Galo

1 – Raul Gomes Marcello – Ribeiro Jiu-Jitsu

Preta / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Cleber de Sousa Fernandes – Atos Jiu-Jitsu

2 – Jefferson Henrique Gomes Teodoro – ZR Team Brasil

3 – Albert Sant’anna de Carvalho – GF Team

3 – Francisco Jheymisson A. Andrelino – Alliance JJ

Preta / Adulto / Masculino / Pena

1 – Rodrigo Lopes Cardoso – Bruno Bastos Association

2 – Niélton Soares Mendes – PSLPB Cicero Costha

3 – Doriandson de Lira Talmaturgo – Carioca Team

3 – Glaudiston Luiz Simczak – Fight Sports

Preta / Adulto / Masculino / Leve

1 – Eduardo Jantzen Simões Lopes Baptista Vieira – CheckMat

2 – Jan Buatim Wamser – Ns Brotherhood

3 – Italo Ungurean Carvalho Gules – ACT JJ

3 – Victor de Matos – Zenith BJJ

Preta / Adulto / Masculino / Médio

1 – Chaise Olimpio Ivo Cavalcante Albuquerque – GF Team Rondônia

2 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance RJ

3 – Chairo Olimpio Ivo Cavalcante Albuquerque – GF Team Rondônia

3 – Yuri Alves de Abreu – GF Team

Preta / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Matheus Godoy Romero – Alliance SP

2 – Vinicius Carvalho Garcia – Ns Brotherhood

3 – Felipe Sousa Nilo Mendes – De La Riva JJ

3 – Juan Marcel – FF Team BJJ

Preta / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

2 – Marcus Vinicius Lopo Ruiz – Ns Brotherhood

3 – Filipe Salles Grilli – Nova União

3 – Moises Cavalcante – GF Team

Preta / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Daniel Van Huysse Nascimento – Gracie Barra

2 – Cássio Francis da Silva – Gracie Barra

3 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

3 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Igor Ribeiro Marques – Ns Brotherhood

2 – Diego Gustavo Cordeiro Cabral – Zenith BJJ

3 – Dyego Fernandes – GF Team

3 – Werneck Ferreira Wolter – Nova União

Preta / Adulto / Masculino / Enum_WeightDivision_Absoluto_Label

1 – Cássio Francis da Silva – Gracie Barra

2 – Igor Ribeiro Marques – Ns Brotherhood

3 – Alexandre Cavalieri Gomes da Silva – Alliance RJ