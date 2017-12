Jiu-Jitsu: A chave de panturrilha que sacudiu o TUF 26 Finale nessa sexta-feira

Share it

Quase despercebido, abafado pelo grandioso UFC 218 que rola neste sábado, em Detroit, o TUF 26 Finale apresentou grandes lutas em Las Vegas na noite dessa sexta-feira, e foi um prato cheio para o fã de Jiu-Jitsu.

Primeiro, vale ressaltar que o card preliminar foi apimentado por três finalizações em cinco lutas, todas no armlock. Mas a cereja do bolo ficou para a primeira luta do card principal.

Brett Johns, atleta peso-galo, encarou o ex-desafiante ao cinturão Joe Soto, e uma rápida transição levou à finalização mais bonita da noite: ao defender um ataque de Soto no single-leg, Brett aproveitou o giro para laçar a canela adversária e finalizar numa brutal chave de panturrilha.

Confira no vídeo abaixo a transição e a finalização que sacudiu o TUF 26 Finale!