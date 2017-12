Vídeo: O estrangulamento relâmpago de Jackson Sousa no Paris Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em ação no Paris Open de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana, a fera Jackson Souza, da Checkmat, brilhou ao faturar o ouro tanto no peso pesado quanto no absoluto.

Para abrir sua campanha vitoriosa com dois títulos na competição, Jackson encarou Samuel Monin (Gracie Barra) na final do peso, e não deu chances para o adversário na disputa.

Com um ataque certeiro pelas costas, com um estrangulamento justo, Jackson garantiu o ouro com pouco menos de um minuto de luta.

Veja o lance no vídeo abaixo