Mestres Leão Teixeira e Marcio Stambowsky são diplomados por Robson Gracie

Share it

Dia de festa para os alunos da nossa GMI Escola de de Jiu-Jitsu Leão Teixeira, na Gávea, no último final de semana. Após a cerimônia de graduação e medalhas, juntamente da apresentação tradicional para pais e amigos, os pupilos da academia puderam presenciar uma cerimônia ilustre.

Grande mestre Robson Gracie, presidente da FJJ-Rio, apareceu no evento para diplomar os mestres Leão Teixeira e Marcio “Macarrão” Stambowsky, da nossa GMI Gracie Sports/Macarra BJJ, em Connecticut, EUA. Mestre Teixeira recebeu o diploma referente ao seu sexto grau, representado pela faixa-coral de Jiu-Jitsu, enquanto Marcio obteve o diploma de oitavo grau, que refere à faixa vermelha e branca.

Após a entrega do diploma, os mestres posaram para fotos com o Robson e também com o grande mestre Reyson Gracie, presente na cerimônia de entrega dos diplomas. Confira no vídeo abaixo.