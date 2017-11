Filho de Royce, Khonry Gracie é contratado pelo Bellator e estreia em janeiro

Share it

Após seu debute com vitória no MMA amador, a fera Khonry Gracie, filho do lendário Royce Gracie, já subiu mais um degrau na promissora carreira de luvinhas. Com a vitória no Attitude MMA Fight 10, no último mês de outubro, Khonry foi contratado para lutar no Bellator, evento americano concorrente do UFC.

Royce, que é embaixador da organização, verá o filho pisar pela primeira vez no cage do Bellator, para atuar já como profissional, no dia 20 de janeiro de 2018, na Califórnia, no Bellator 192. A organização ainda não definiu quem será o adversário da estreia do Gracie, que será entre os meio-médios.

Khonry chega embalado para lutar como profissional após vencer sua mais recente batalha na decisão dos jurados, ao convencer os mesmos com habilidade no Jiu-Jitsu e boas investidas na trocação. Agora, basta esperar o debute do jovem, de apenas 20 anos, que carrega no sangue o legado da família mais casca-grossa do mundo.

