Confirmado: Ronaldo Jacaré volta aos cages com revanche na luta principal do UFC

Longe do octógono desde abril deste ano, em pausa para cuidar de lesões e afiar seu wrestling nos EUA, o bicampeão mundial absoluto Ronaldo Jacaré teve a confirmação de seu retorno ao octógono, com data e adversário definidos.

Mesmo com forte campanha para atuar no UFC Belém, em fevereiro, Jacaré terá sua volta no dia 27 de janeiro, no UFC em Charlotte, nos EUA, contra Derek Brunson.

O combate, que será a luta principal da noite, remonta o duelo entre as feras que rolou no finado Strikeforce, em agosto de 2012, no qual Jacaré venceu o americano com um nocaute no primeiro assalto.

Jacaré (24v, 5d, 1nc) vinha com ótimo retrospecto desde sua estreia no Ultimate, em maio de 2013. Depois de superar cinco adversários, Jacaré tropeçou em Yoel Romero, em controversa decisão dividida. Depois, venceu Vitor Belfort e Tim Boetsch, para em seguida, na sua luta mais recente, ser superado pelo jovem Robert Whittaker, hoje campeão interino da divisão.

Já Brunson (18v, 5d) tem também grandes nomes na lista de vitórias no UFC, como Sam Alvey, Uriah Hall, Roan Jucão e, em seu duelo mais recente, o sucesso sobre o ex-campeão Lyoto Machida no UFC São Paulo deste ano.

E para você, amigo leitor, Jacaré terá o que é preciso para superar Brunson na revanche do UFC Charlotte? Comente conosco!