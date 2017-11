Vinicius Magoo vibra com 10° título seguido do Sul-Americano de Jiu-Jitsu

Share it

Além das emoções da faixa-preta adulto no Sul-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF, outra grande marca foi alcançada no último final de semana. O professor Vinicius “Magoo” Canevari, da academia GMI Magoo Jiu-Jitsu, em Londrina, chegou à marca de dez títulos no torneio.

Desde 2007 mordendo o ouro da competição, o professor explicou a razão da assiduidade no torneio e as motivações para estar sempre no topo do pódio.

“A verdade é que, pelo trabalho e faculdade, eu podia competir apenas o Sul-Americano, então tinha que ganhar”, brincou Magoo. “Fiquei com o ouro de 2007 até 2010, ano no qual eu lesionei o joelho na final do absoluto. Em 2011 não houve campeão, por não ter atletas inscritos na minha categoria, depois faturei o título de 2012 até este ano de 2017.

“Eu sinceramente achei que o 10° seria demorado, porque estava sentindo um pouco o peso. Todos os meus alunos já estavam dando como certo o ouro, e eu não, mas tudo funcionou no final e a última luta acabou sendo a mais fácil, finalizei em cerca de um minuto.”

Confira no vídeo abaixo a final que valeu o 10° finalizada numa brutal mão de vaca e não deixe de visitar o campeão Vinicius Magoo na Magoo Jiu-Jitsu!

Magoo Jiu-Jitsu

Academia Brasil Wellness

Av. Maringá, 177, Londrina

# (43) 3029-2050 / 8407-3738

viniciuscanevari@pop.com.br

www.facebook.com/magoobjj