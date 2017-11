O que esperar de Aldo x Holloway 2 pelo cinturão peso-pena no UFC 218?

Share it

José Aldo Junior e Max Holloway voltam a ficar frente a frente no próximo sábado, dia 2 de dezembro, pelo cinturão peso-pena do UFC, só que desta vez em posições diferentes.

No último encontro, no UFC Rio de 2017, Aldo era o campeão e recebia o desafiante Holloway em casa. Na ocasíão, o brasileiro acabou superado, mas a motivação para recuperar a cinta é ainda maior.

Agora como desafiante, Aldo promete chegar com tudo para reconquistar o seu título. Holloway, por sua vez, vê um mundo de oportunidades pela frente. Antes designado para enfrentar Frankie Edgar na defesa do título, Holloway se viu novamete em rota de colisão com Aldo como substituto, mas já revelou a intenção de encarar outros grandes nomes da divisão.

Os planos de enfrentar o brasileiro mais uma vez eram longínquos, mas a revanche se tornou imediata e o campeão não a recusou. A definição de quem será o dono do título até 66kg rola neste sábado, dia 2 de dezembro, ao vivo no Combate. E o que esperar de um duelo tão aguardado você confere no vídeo abaixo!