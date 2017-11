Nandão Fernandes fatura título do Ryan’s Way Challenge; veja os resultados do 12° Inter Gracie

Share it

Maior torneio interno nacional, o Inter Gracie chegou à sua 12ª edição no último sábado, dia 18, no Ginásio do São Paulo Futebol Clube, no Morumbi.

O evento reuniu mais de mil inscritos de 72 filiais da Ryan Gracie Team, arrecadou cinco toneladas de alimentos para doação e contou com a presença de Markus Maluko, que mesmo com luta marcada para o UFC Night Fight, fez questão de prestigiar os combates.

Os mais de 5 mil espectadores presenciaram grandes lutas de Jiu-Jitsu, inclusive no esperado Ryan’s Way Challenge, no qual Fernando Fernandes, o Nandão, foi campeão pelo segundo ano consecutivo.

Nandão teve três lutas duríssimas: a primeira foi contra Thiago Miranda, e ele venceu por 2 a 0 nos pontos. A segunda foi contra Fabio Medeiros, e Nandão finalizou na mão de vaca. Já na final, ele encarou Joabe Ciccone, e garantiu o título ao finalizar no estrangulamento do cem quilos.

“Vencer o Ryan’s Way Challenge em 2016 foi magnífico”, disse Fernando. “Poder vir em 2017, defender o título e me consagrar bi-campeão é incrível. Para mim, foi um ato heroico poder levar esse troféu mais uma vez para a mãos dos meus filhos e esposa.”

O Centro de Lutas Butantã levou o pódio de melhor academia do Inter Gracie 2017 pelo terceiro ano consecutivo, enquanto o segundo lugar foi para a Ryan Gracie ABC e o terceiro para a Ryan Gracie Morumbi.

(Fonte: Assessoria de imprensa)