Marcus Buchecha assina com o ACBJJ e vibra com evolução do Jiu-Jitsu profissional

Decacampeão mundial de Jiu-Jitsu, Marcus Buchecha já está traçando seus planos para a próxima temporada. Além de garantir presença no Mundial da IBJJF, onde irá buscar seu sexto título no peso e o sexto no absoluto, o faixa-preta da Checkmat assinou contrato com o ACBJJ (Absolute Championship Berkut Jiu-Jitsu). Com isso, Buchecha, que ainda não tem data para fazer a sua estreia no torneio, se junta a outros grandes nomes como Felipe Preguiça, Erberth Santos e Mahamed Aly no cast de atletas do evento russo.

“O ACBJJ é um evento que está profissionalizando ainda mais o nosso esporte. Os eventos estão cada vez melhores, mais profissionais e, um evento desse porte, crescendo tanto, eu não poderia ficar de fora. Os maiores nomes do Jiu-Jitsu já tinham assinado com o evento. Tenho certeza que será muito bom para o esporte o crescimento deste evento, e nós temos que apoiar”, elogiou.

Este ano, Marcus Buchecha conquistou mais um Mundial de Jiu-Jitsu, se sagrou bicampeão do ADCC e também faturou o bicampeonato do IBJJF Pro League, que pagou 40 mil dólares ao campeão do torneio. Para 2018, a expectativa é repetir o bom desempenho. Po isso, o faixa-preta não vê a hora de fazer o seu debute na organização russa.

“Estou bem ansioso para participar do evento. O formato separado por categoria é bem similar ao do UFC, e isso é bem interessante. Isso traz um olhar diferente para a competição, pois sai do formato tradicional. Pretendo lutar várias vezes no evento em 2018, então tenho que me preparar bastante porque terei uma agenda cheia no ano que vem”, encerrou o casca-grossa.

(Fonte: Assessoria de imprensa)