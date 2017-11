Jackson Sousa e Cláudia do Val conquistam ouro duplo no Paris Open de Jiu-Jitsu

Share it

A bela capital da França, acostumada ao ritmo frenético de visitantes em busca de suas belezas, museus e pontos turísticos, ficou pequena para a legião de atletas do Jiu-Jitsu que lá chegaram para disputar o ouro e glória do Paris Open da IBJJF, realizado no último final de semana.

Entre os faixas-pretas, Jackson Sousa (Checkmat) foi o atleta em destaque no masculino. A fera faturou ouro duplo na competição, ao vencer tanto no peso quanto no absoluto. No peso pesado, Jackson estrangulou Samuel Monin (Gracie Barra) pelas costas na final para garantir o título. Já no absoluto, a fera do Cantagalo superou o viking Tommy Langaker (Nova União) que ficou conhecido por essas bandas após lutar na Copa Podio de Jiu-Jitsu.

No feminino, a campeã mundial Cláudia do Val (De la Riva) confirmou seu favoritismo. Sem adversárias no peso pesado, a casca-grossa bateu Emilia Tuukkanen (Gracie Barra) na final do absoluto e garantiu a volta para casa com dois ouros na mochila.

Por equipes, a Gracie Barra ficou em primeiro lugar no geral, com 212 pontos, seguida pela Checkmat, com 129 pontos.

Confira abaixo os resultados completos na faixa-preta!

Black / Adult / Male / Light-Feather

1 – Vincent Nguyen – GF Team France

2 – Anthony Guy De Oliveira – Werdum Combat Team France

Black / Adult / Male / Feather

1 – Luciano Queiroz de Araujo – Qatar BJJ Brasil

2 – Victor Bernardo da Silva M. Marinho – Art of Fight – Lisboa

3 – Mathias Jules Jardin – GF Team France

3 – Spataro Stephane – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Light

1 – Tommi Tapio Pulkkanen – Hilti BJJ Finland

2 – Krzysztof Marek Suchorabski – Gracie Barra

3 – Bruno Celio Costa de Melo – Qatar BJJ Brasil

3 – Melksedec Ferreira Franco – CheckMat

Black / Adult / Male / Middle

1 – Tommy Lilleskog Langaker – Nova União International

2 – Oliver Leys Geddes – OG Jiu-Jitsu

3 – Gareth Edwin Neale – Gracie Barra

3 – Tuomas Ylinampa – Brasa

Black / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Martin Aedma – SBG Ireland

2 – Tiago Hilgemberg – A.S Team

3 – Joachim Sveinson – Frontline Academy

3 – Toni Favier – Tropa de Elite

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat

2 – Samuel Monin – Gracie Barra

3 – Nicolas E. Penzer – PAT Academy Belgium

3 – Tyrone Gonsalves – Omar Salum Jiu-Jitsu

Black / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Samir Hamid Krvavac – Pirates

2 – Marek Pawel Zbrog – Gracie Barra

3 – Hamed Taleb – Malicia Team

3 – Igor Araújo Ferreira de Castro – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Ruben Araújo Fonseca – Pantera Negra Jiu-Jitsu

2 – Fousi Mezouari – ACB – De La Riva Paris

3 – Martin Johannes Gobel – GCP Godzilla Competition Project

3 – Sergio Moro Filho – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Open Class

1 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat

2 – Tommy Lilleskog Langaker – Nova União International

3 – Nicolas E. Penzer – PAT Academy Belgium

3 – Ruben Araújo Fonseca – Pantera Negra Jiu-Jitsu