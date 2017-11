Aprenda a manter a sua guarda

Share it

Ao contrário do que muita gente pensa, retenção do adversário na guarda não é um luxo restrito aos mais flexíveis e habilidosos. As técnicas de reposição, quando dominadas, são mais importantes do que qualquer talento.

A semana 2 do programa Renzo Gracie Online Academy está organizada da seguinte forma:

Aula 1 – Conceitos da guarda

Renzo Gracie explica como usar os seus pés para manter o adversário afastado, além da linha do seu joelho, e na mira do seu canhão.

Aula 2 – Deitado sem as pegadas

Se você perdeu as pegadas e está deitado, é importante sentar para ganhar mais alcance, antes de se recompor. Gregor Gracie ensina.

Aula 3 – Deitado sem as pegadas (mas com as pernas dominadas)

Você está deitado e sem pegadas, e precisa sentar. Porém, ao sentar o adversário domina as suas pernas. Gregor Gracie ensina como acompanhar os movimentos inimigos antes de se recompor.

Aula 4 – Laço

Quando você tem uma manga e a gola do adversário dominados, ainda assim ele pode passar para um dos lados. Uma solução elegante para esta situação é o laço. Aprenda com Gregor como e quando usá-lo.

Aula 5 – Laço quebrando a pegada

A situação é semelhante a da aula 4, mas com um dificultador: o oponente mantém a pegada na barra da calça. Gregor ensina como quebrá-la.

Aula 6 – Sem as pegadas, com as pernas controladas

O problema aqui é que você está sem pegadas e o adversário já controla suas pernas, e começa a passar. Hora de dominar uma das mangas e usar o ângulo correto para mantê-lo distante.

Aula 7 – Estrangulamento D’Arce



A situação é semelhante à da aula seis, mas agora o adversário insiste em ir para o seu lado. Mesmo sem conseguir estabilizar a passagem, ele previne a total reposição. É hora de atacar, Gregor vai te ensinar a aplicar o temido estrangulamento D’Arce.

Aula 8 – Quanto vale o Jiu-Jitsu

Numa reflexão sobre onde investir o seu dinheiro, Bruno Fernandes compara gastos em atividades como comer fora, tomar café e refrigerantes, ou sair à noite. Se você olhar o Jiu-Jitsu como investimento em saúde, hobby ou uma forma de se socializar, a mensalidade da academia provavelmente cabe no seu orçamento.

Aula 9 – Repondo a guarda

Você se atrasou o adversário chegou do seu lado, sem você ter nenhuma pegada. Hora de usar a movimentação dos quadris e observação para repor a guarda.

Aula 10 – Fugindo o quadril

Novamente, você está atrasado. Agora o adversário está do seu lado mas com os joelhos no chão. Sabe aquela fugida de quadril de todo aquecimento? É hora de saber usá-la. Mas antes melhor saber o que prevenir e onde segurar. Gregor explica.

Aula 11 – Quando virar de quatro

Situação similar à aula 10, porém você está mais atrasado, e o adversário ainda mais junto, não dando espaços para a reposição. Hora de usar a alavanca do seu braço esticado para encontrar a distância para virar de quatro.

Para finalizar a semana, Gregor Gracie aborda o seguinte cenário: desta vez o adversário chegou do lado dominando a perna que você precisa para repor a guarda. Hora de usar a outra para quebrar a pegada.

Aula 13 – Osoto gari

Na aula de quedas, o faixa-preta de judô e jiu-jitsu Garry St. Leger aborda os detalhes de uma das quedas mais básicas e eficientes já catalogadas, o osoto gari.

E a semana dois se encerra por aqui, mantendo os objetivos de:

Organizar a sua semana

Manter a sua motivação

Aumentar o seu conhecimento

Te incentivar a ir a sua academia treinar.

Bons treinos.