Vídeo: Gordon Ryan finaliza Ralek Gracie na superluta de Jiu-Jitsu do Metamoris

Na intenção de pagar débitos de eventos passados, o Metamoris organizou uma superluta sem kimono entre o dono do evento, Ralek Gracie, e ninguém menos que Gordon Ryan, atual campeão do ADCC até 88kg.

O duelo rolou no último final de semana, na Gracie Academy, em Torrance, EUA, famoso dojô de tatames verdes montado pelo grande mestre Rorion Gracie.

Para sair com a vitória, Gordon, com pleno domínio na disputa, aplicou um triângulo e ajustou o golpe de forma invertida, para ter os três tapinhas om pouco mais de 10min de luta. John Danaher, treinador de Ryan na Renzo Gracie Academy, revelou uma aposta feita pelo aluno minutos antes do combate:

“Ele se limitou a triângulos e armlocks”, disse Danaher nas redes sociais. “E que o golpe seria aplicado entre 10 e 12 minutos de luta.” Vale lembrar que Gordon disse, semanas antes do combate, que o plano era finalizar Ralek no triângulo invertido.

Clique no vídeo abaixo e veja a finalização de Gordon Ryan na superluta sem kimono!