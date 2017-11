Mestre Zé Beleza reúne pais e alunos na graduação da GMI Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira

Share it

O ano de 2017 foi especial para o nosso GMI Zé Beleza, líder da Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira, na Gávea. Depois de ser graduado mestre de Jiu-Jitsu com o sétimo grau e a faixa-coral, o querido professor realizou mais uma edição da tradicional graduação de sua escola, realizada no último domingo, dia 26 de novembro.

A cerimônia foi dividida em três etapas: Uma apresentação esportiva para pais, responsáveis, amigos e familiares dos alunos; Premiação para os atletas da casa e a graduação em si, com entrega de diplomas, faixas e medalhas.

Um dos pontos altos do evento foi a exibição dos alunos mais jovens com técnicas de defesa pessoal, tão necessárias para construir a confiança e habilidade dos alunos ao longo de toda sua caminhada, no Jiu-Jitsu e na vida. No vídeo abaixo você pode conferir um pouco do que rolou na festa. Parabéns ao mestre Zé Beleza e seus alunos da Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira, que há 25 anos ensina o melhor da arte suava para crianças e adultos!

Leão Teixeira Escola de Jiu-Jitsu

Rua dos Oitis 20, Gávea

#(21) 2274-1191

atendimento@jiujitsuescola.com

www.jiujitsuescola.com

Instagram: @jiujitsuescola