Erberth Santos fatura peso e absoluto no Sul-Americano de Jiu-Jitsu da IBJJF

Penúltimo evento do calendário 2017 da IBJJF no Brasil, o Sul-Americano de Jiu-Jitsu trouxe mais uma vez para Barueri a nata da arte suave. Foram quatro dias de ação nos tatames montados no ginásio José Correa entre os dias 23 e 26 de novembro. No final de semana, porém, foi a vez dos faixas-pretas entrarem em ação para sacudir o público.

No masculino, Erberth Santos comprovou seu favoritismo e faturou o título duplo na competição, ao morder o ouro tanto no pesadíssimo quanto no absoluto. Na divisão de peso, Erberth finalizou Antonio Assef (GFTeam) e no absoluto bateu o campeão peso pesado Dimitrius Souza (Alliance) nas vantagens, após empate com 6 a 6 nos pontos.

“Esse campeonato foi um verdadeiro teste para mim”, disse Erberth em papo com GRACIEMAG. “Estou sem treinar desde o Mundial, seja preparação para lutar ou treino físico, por conta da inauguração da minha academia. Fiquei na dúvida se entraria ou não, mas meus alunos me deram força e deu tudo certo. Finalizei todas as lutas, menos a final do absoluto contra o Dimitrius, e só tenho a agradecer aos meus fãs e alunos.”

No feminino, as cascas-grossas Carina Santi (G13) e Bia Basílio (Almeida JJ), venceram nas suas respectivas categorias de peso e fecharam o absoluto. Confira abaixo a lista com os campeões faixa-preta deste Sul-Americano de Jiu-Jitsu.

Preta / Adulto / Masculino / Galo

1 – Rodnei Barbosa Gabriel Junior – Qatar BJJ

2 – Juan Lopes da Silva – PRM Team

3 – Luiz Cristiano Barros De Sobral – Vicente Jr. Team Brasil

Preta / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Hiago George Santos Silva – Cicero Costha Internacional

2 – Cleber de Sousa Fernandes – JFC Almeida JJ

3 – Douglas Rufino da Silva – Cantagalo Team

3 – Willian Melo de Oliveira – Alliance

Preta / Adulto / Masculino / Pena

1 – Isaque Alberto de Oliveira Paiva – Saikoo Jiu-Jitsu

2 – Pedro Petrônio Valença Neto – Cicero Costha Internacional

3 – Alex Takeshi Nakadaki – EBJJA/Kuroiwa

3 – Higor Paterra – PSLPB Cicero Costha

Preta / Adulto / Masculino / Leve

1 – Jacob Williams Mackenzie – GF Team

2 – Ricardo Rocha Lima – Ns Brotherhood

3 – João Humberto Alves Ribeiro – Team Carvalho

3 – Luciano de Macedo Bernert – A.S Team

Preta / Adulto / Masculino / Médio

1 – Isaque Bahiense Braz – Alliance

2 – Luan de Carvalho Alves – Nova União

3 – Aquila Lanza de Paula – Cicero Costha Internacional

3 – Fernando Paulino Nascimento Rocha – Lótus Club

Preta / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Matheus Spirandeli Souza – Ns Brotherhood

2 – Renato Guimaraes Cardoso – Alliance

3 – Thiago Sá Fortes Silva – CheckMat

3 – William Martins Morais de Lima – ZR Team Association

Preta / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Guilherme Augusto Soares Santos – Alliance

3 – Marcus Vinicius Lopo Ruiz – Ns Brotherhood

3 – Rafael Vasconcelos de Lima – Ns Brotherhood

Preta / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Rodrigo Martins Ribeiro da Silva – G13 BJJ

2 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

3 – Andre Rudolfo – Zenith BJJ

3 – Italo Oliveira Santos – ESJJ (Excelence School of Jiu-Jitsu)

Preta / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Erberth Santos de Mesquita – Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro

2 – Antonio de Padua Assef N. Nascimento – GF Team

3 – Alexandre Natanael Kaspary – Kaspary Team

3 – Marcelo Tarso Strada – Atos Jiu-Jitsu

Preta / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Erberth Santos de Mesquita – Esquadrão de Jiu-Jitsu Brasileiro

2 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

3 – Luan de Carvalho Alves – Nova União