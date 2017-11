4ª edição do Prêmio de Top Ranking Prime presta homenagem aos melhores atletas gaúchos do Jiu-Jitsu

Share it

Será divulgado na próxima semana os atletas coroados com o título de Top Ranking na temporada Prime de Jiu-Jitsu 2017. Os vencedores serão homenageados durante a cerimonia do Prêmio Top Ranking Prime, agendado para o dia 2 de dezembro de 2017, no Plenário principal da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre.

O prêmio de Top Ranking Prime chega em sua 4ª edição neste ano prestando homenagem para os melhores atletas da categorias adulto masculino (nas faixas branca, azul, roxa, marrom e preta), adulto feminino, master 1 masculino, master 2 e 3 masculino, master feminino, sub17 (Juvenil), sub15 (Infanto), kids e a categoria No Gi (sem kimono).

Serão auferidos diversos prêmios na principal honraria do Jiu-Jitsu gaúcho, entre os benefícios desta coroação sobressai a conquista da vaga na Seleção Prime de Jiu-Jitsu, que representará o Rio Grande do Sul nas principais competições internacionais, como o Mundial de Jiu-Jitsu e Mundial Master da IBJJF, ambos nos nos Estados Unidos, e nacionais, caso do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jits da CBJJ.

Na cerimônia também será entregue o cobiçado troféu destinando à Melhor Equipe do Ano. As equipes que conquistaram a segunda e a terceira colocação no Ranking Geral serão homenageadas juntamente, bem como serão atribuídas as honrarias às melhores academias das categorias de Base, Adulto, Master e NO GI.

O evento é uma das maiores celebrações da modalidade esportiva no sul do país, e contará com a presença dos melhores atletas e equipes de Jiu-Jitsu da temporada 2017 do circuito de competições da Copa Prime.

A sessão solene é aberta para todas os atletas, professores, apreciadores da arte suave e familiares. Vale lembrar que por ser um honraria, o traje deve ser social.

Serviço:

Local: Plenário Central Câmara Municipal de Porto Alegre

Endereço: Avenida Loureiro da Silva, 255 – Centro Histórico

Data: 02 de dezembro (sábado)

Início da Solenidade: 19h