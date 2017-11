Confira os destaques na faixa-preta para o Sul Americano de Jiu-Jitsu da CBJJ

Share it

Começou nessa sexta-feira, dia 24, o Sul Americano de Jiu-Jitsu da CBJJ, evento que traz as emoções da arte suave em disputas acirradas mais uma vez para a cidade de Barueri, que já se tornou polo do Jiu-Jitsu em São Paulo.

Mesmo com grandes duelos já realizados na sexta-feira, é neste sábado, dia 25, que a coisa fica séria, com as disputas no adulto faixa-preta. GRACIEMAG mergulhou na lista de inscritos e trouxe os nomes que o fã de Jiu-Jitsu deve ficar de olho.

No masculino, nomes como Hiago George (Cícero Costha), Jorge Nakamura (GFTeam) e Douglas Rufino (Cantagalo Team) prometem sacudir o peso-pluma. Isaque Paiva (Saikoo) e o atleta de MMA Gaston Manzur (Top Brother México) prometem sacudir no peso-pena. Entre os médios, categoria recheada, feras como Luan Carvalho (Nova União), Isaque Bahiense (Alliance) e Alexandre Cavalieri (Alliance) devem ficar entre as cabeças.

Entre os meio-pesados, Thiago Sá (Checkmat), Felipe Nilo (De la Riva) e o inoxidável Helvécio Penna (De la Riva) são os destaques. Para o peso pesado, Dimitrius Souza (Alliance) e Guilherme Santos (Alliance) são os nomes fortes para o pódio. Já no pesadíssimo, Erberth Santos (Esquadrão BJJ) volta às competições após o hiato de construção de sua nova equipe.

No feminino, Bia Basílio (Almeida JJ), Carina Santi (G13), Amanda Nogueira (GFTeam) e a americana Erin Herle (Alliance) se colocam como destaques na disputa tanto em suas respectivas categorias de peso quanto no absoluto.

E para você, amigo leitor, que chegará ao título nas divisões de peso e no absoluto do adulto faixa-preta? Deixe sua torcida nos comentários!