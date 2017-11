Jiu-Jitsu: Dimitrius Souza e seu armlock sorrateiro em Cássio Francis no Salvador Open

Share it

Em um dos duelos mais aguardados do Salvador Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado no último final de semana, Dimitrius Souza (Alliance) e Cássio Francis (Gracie Barra) ficaram frente a frente para disputar o ouro do absoluto faixa-preta.

O duelo foi acirado, como era de se esperar. Dimitrius usou toda sua habilidade para superar a guarda ferrenha de Cassão e chegar nas costas. Após contabilizar os quatro pontos, Cássio virou de lado e Dimitrius armou o golpe que definiria o ouro.

Com o braço de Cássio já dominado, Dimitrius gira e ataca no armlock. Repare que o atleta da Alliance nem precisa usar as mãos para ajudar a envergar o braço do oponente, pois o punho de Cássio já está preso pela axila. Quando o Dimi passa a perna e eleva os quadris, o cotovelo da vítima já está no limite.

Veja a luta e a finalização derradeira no vídeo abaixo e estude a movimentação para aprender ainda mais!