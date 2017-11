GMI: Gracie Barra Vila Prudente realiza evento para aprimorar mente e corpo de seus atletas

Share it

Sempre em busca de trazer a melhor infraestrutura para seus alunos, seja no quesito logístico ou na questão técnica, nossos GMIs da Gracie Barra Vila Prudente organizaram um evento especial para seus alunos neste mês de novembro.

Em evento multidisciplinar, nossos GMIs uniram um seminário de estratégias no Jiu-Jitsu com as diretrizes mentais de um treinador e psicólogo. Assim eles realizaram o GB Meeting – Mental Coach e Estratégias de Jiu-Jitsu para Competição, com aulas lecionadas pelo mental coach Gustavo Mohallem, seguidas pelo seminário “Estratégias de Jiu-Jitsu básico para competição”, comandado pelos professores Arthur Turô e Adalberto de Paula (Betinho).

Confira no vídeo abaixo um pouco do que rolou na atividade, e para participar do próximo meeting ou das aulas ministradas pelo nossos professores credenciados, visite a Gracie Barra Vila Prudente, em São Paulo.

Gracie Barra Vila Prudente

Rua Ibitirama, 496 A

Vila Prudente, SP

# (11) 2639-7240 / 94972-4333

gbvilaprudente@gmail.com

Instagram: @gbvilaprudente