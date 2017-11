Vídeo: o armlock de Dimitrius Souza na final do Salvador Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em ação no Salvador Open de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana, na Bahia, o atleta Dimitrius Souza, da equipe Alliance, mais uma vez deu um show de Jiu-Jitsu.

Com força no jogo por cima e finalizações certeiras, o craque voltou para casa com o ouro tanto na sua categoria de peso quanto no absoluto. Para conquistar o topo do pódio na divisão de pesos pesados, Dimitrius encarou Vinicius Ferreira (Nova União) e finalizou rápido para garantir a vitória.

Por cima, Dimitrius estabilizou bem e no giro buscou a chave de braço que valeu o ouro no peso pesado. Confira o lance no vídeo abaixo!