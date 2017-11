Suspende e joga: A raspagem de Shaolin ensinada por Muzio de Angelis no Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta e um dos árbitros mais experientes da IBJJF, nosso GMI Muzio de Angelis, líder da Brasa Clube, no Rio de Janeiro, conhece como poucos as posições mais icônicas do Jiu-Jitsu mundial.

Na aula de hoje, o professor ensina os detalhes da tradicional raspagem de Vitor “Shaolin” Ribeiro, astro da Nova União tricampeão mundial de Jiu-Jitsu (99, 2000 e 2001). Na posição, partindo da meia-guarda, Muzio explica os detalhes das pegadas e da alavanca feita com o joelho e a canela, para girar e ganhar os dois pontos, além da vantagem da meia-guarda.

Confira a posição e estude os detalhes da inversão com Muzio de Angelis, ou visite a academia Muzio de Angelis Jiu-Jitsu, na Gávea, e aprenda esta e outras posições clássicas da arte suave!

Muzio De Angelis Jiu-Jitsu / Brasa Clube

Praça Santos Dumont, nº 62, Gávea, Rio

# (21) 99417-0233/ 21 3518-7202

muziodeangelis@hotmail.com

www.muziodeangelis.com