Vídeo: José Aldo promete mais agressividade para revanche do cinturão no UFC 218

Share it

Ex-campeão peso-pena do UFC, José Aldo não se deu por vencido após o revés para Max Holloway no UFC 212. Com a saída de Frank Edgar da disputa de cinturão no UFC 218, no dia 2 de dezembro, em Detroit, Aldo volta a encarar Holloway, agora como desafiante, e promete resgatar sua essência para sair com a vitória.

O faixa-preta da Nova União mostrou-se motivado em entrevista coletiva concedida na última segunda-feira, dia 20, e indicou que terá uma nova pegada para seu próximo duelo. Mais defensivo na última batalha, na intenção de defender o título, Aldo disse que entrará mais focado no seu jogo, e com a agressividade característica de campeão.

“Hoje em dia eu não vejo pelo adversário, vejo meu jogo”, disse Aldo. “Não penso nos pontos fortes dele. Vou chegar lá, ir para cima e atacar o tempo todo. Esse foi o Aldo que chegou a ser o Aldo. Assim que eu vou lutar agora.”

Confira no vídeo abaixo as melhores declarações de José Aldo falando de seu próximo desafio, valendo o cinturão do UFC!

UFC 218

Detroit, EUA

2 de dezembro de 2017

Max Holloway x José Aldo

Francis Ngannou x Alistair Overeem

Henry Cejudo x Sergio Pettis

Eddie Alvarez x Justin Gaethje

Tecia Torres x Michelle Waterson

Card preliminar

Paul Felder x Charles do Bronx

Yancy Medeiros x Alex Cowboy

Drakkar Klose x David Teymur

Cortney Casey x Felice Herrig

Abdul Alhassan x Sabah Homasi

Jeremy Kimball x Dominick Reyes

Amanda Cooper x Angela Magaña

Allen Crowder x Justin Willis