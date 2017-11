Um antídoto simples e mortal para você anular o berimbolo no Jiu-Jitsu, com Marcio André

Share it

Considerado um dos atletas mais técnicos da Nova União na atualidade, Márcio André gosta de estudar todas as opções das posições de Jiu-Jitsu. Aficionado por testar novas transições e técnicas, a fera, no auge de seus 23 anos, já surpreendeu diversos atletas de alto nível, e traz no currículo títulos importantes, como o Mundial Sem Kimono da IBJJF, Europeu e o vice-campeonato no Mundial de 2016.

Para celebrar a carreira de Márcio, GRACIEMAG mergulhou em seus arquivos, e resgatou um vídeo gravado em nossos estúdios em 2014, no qual Márcio mostrou, com exclusividade, a técnica que frustrou João Miyao na seletiva de Natal para o Abu Dhabi World Pro. Numa época em que o jovem Miyao era temido pelo seu berimbolo, quase indefensável por adversário de todos os tamanhos, Marcinho caiu para dentro e executou seu antídoto.

Sem evitar o giro do berimbolo inimigo, Márcio aceita a pegada e a transição da posição, com as costas no solo para armar sua arapuca. Antes do giro ser completado, Márcio apoia a cabeça no chão e, sem levantar, empurra o adversário com o ombro para liberar a perna e chegar na lateral, contabilizando três pontos da passagem enquanto defende o berimbolo.

Ficou curioso? Confira o vídeo abaixo, estude os detalhes das pegadas e da posição, e nunca mais tenha seja surpreendido no giro!