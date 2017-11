Desvende os segredos da guarda fechada, com Renzo e Rolles Gracie

Share it

Renzo Gracie Online Academy é o seu calendário do Jiu-Jitsu. Todos os domingos, o faixa-preta de Jiu-Jitsu Renzo Gracie propõe aos alunos uma nova semana inteira de treinos.

A primeira semana já está disponível, e está estruturada da seguinte forma:

Onze ataques da guarda fechada Quebra de pegadas Dicas de gerenciamento do tempo

Aula 1 — Armlock com o ombro preso

Renzo mostra como prender o ombro do adversário para assim atacar o armlock com precisão.

Aula 2 — Armlock surpresa

Especialista no tema guarda fechada, Rolles Gracie pega o bastão com Renzo para o resto da semana, e já inicia os trabalhos ensinando como surpreender o adversário com ataque no braço oposto ao que geralmente é atacado. Na hora de assistir ao vídeo acima, não esqueça de habilitar as legendas em português.

Aula 3 — Armlock emborcado

Uma defesa muito comum ao armlock na guarda é a emborcada. Rolles então mostra o antídoto para você esticar o braço do oponente assim mesmo.

Aula 4 — Omoplata

Se o adversário tentar segurar sua manga para abrir a guarda, é a hora do bote do omoplata. Confira aqui o ataque para um dos ataques mais criativos do Jiu-Jitsu.

Aula 5 — Armlock da omoplata

Uma vez que a chave omoplata está encaixada, uma das defesas mais comuns expõe o braço para uma chave de braço justa. Aprenda este setup.

Aula 6 — Armlock de barriga para baixo

Um grande incômodo na guarda fechada é quando o oponente controla o quadril com os cotovelos. Mas ainda assim é possível mover os quadris sem deslocá-los, isolar um braço e partir pra dentro com este armlock de barriga pra baixo. Confira.

Aula 7 — Triângulo

Triângulo, um dos golpes mais temidos. Mas como chegar nele? Rolles ensina que o movimento da perna é a chave para o sucesso.

Aula 8 — Gerenciamento do tempo

No quadro de estilo de vida, o cientista e faixa-preta de Jiu-Jitsu Bruno Fernandes aborda a falta de tempo, um dos problemas mais crônicos da sociedade contemporânea. E a solução do Jiu-Jitsu para ela.

Aula 9 — Raspagem balão

Você isola o braço do oponente na guarda fechada, e ele se levanta. A hora da única raspagem da semana, o famoso balão, mas com os detalhes que você precisa para conseguir executá-lo.

Aula 10 — Armlock arremessando o adversário

Quando você domina o balão da aula anterior, é hora de aprender então um dos movimentos mais plásticos do Jiu-Jitsu, a chave de braço jogando adversário para cima.

Aula 11 — Estrangulamento

Na qual você aprende com Rolles os atalhos para o estrangulamento quando o oponente está com boa postura.

Aula 12 — Variação do estrangulamento e ida para as costas

Rolles Gracie então encerra o tema guarda fechada com uma variação do estrangulamento aplicado quando o oponente tenta uma das defesas mais comuns da posição. E emenda com uma pegada de costas, se necessário.

Aula 13 — Quebra de pegadas

Para um bom desempenho em pé, é importante ter as melhores pegadas, e, quando necessário, quebrar as pegadas adversárias. Para ensinar as técnicas de quebra de pegadas, entra em cena Garry St. Leger, ex-membro da equipe americana de judô e faixa-preta da academia Renzo Gracie..

Para dar um gostinho da próxima semana, que se inicia no domingo, dia 26 de novembro, momentos da defesa e retenção de guarda com Renzo e Gregor Gracie; Bruno conversa sobre orçamento, e Garry aplica o osoto gari.

