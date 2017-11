Share it

Vou direto ao ponto. Não vou te levar a uma página e te mostrar um vídeo, porque não é necessário.

Afinal, o maior segredo do estrangulamento pode ser explicado com uma forma de pensar, uma atitude, e não uma técnica específica.

O maior segredo do estrangulamento é…

…Manter a pressão.

Isso mesmo: manter a pressão.

Naturalmente, o instinto de finalizar tem sempre que te acompanhar.

Outro aspecto muito importante é fazer as pegadas de forma correta, ajustá-las, ANTES de começar a dar pressão.

Mas uma vez ajustadas, você precisa manter a pressão de maneira constante até o adversário sucumbir.

Repara na cobra quando pega o rato. Nesta hora o bicho não tem como respirar.

Parece simples, mas a maioria dos alunos tem a ilusão de que vai dar um arranco e concretizar o golpe. O espírito não é este.

O espírito é: uma vez que você acredita nas pegadas, tem de estar preparado para manter a pressão constante por minutos se preciso.

Confie neste pensamento, e eu garanto: você vai finalizar nove a cada dez pessoas.

Sabe o melhor desta filosofia do estrangulamento?

É que ela se aplica em diversas áreas da sua vida. Em quase todas, na verdade.

Graças a você, nós tivemos um sucesso avassalador com o curso “Dominando o Jiu-Jitsu”, com mais de 10,000 alunos em menos de seis meses, com alunos em 92 países, e milhares de depoimentos e avaliações positivas.

O curso te dá uma visão abrangente do Jiu-Jitsu, com uma biblioteca de referência que vai estar sempre lá, e você vai poder acessar sempre que quiser.

Mas uma questão me incomoda desde que lançamos o curso:

Da mesma forma que no estrangulamento, não adianta a raiva (ou vontade de finalizar), não adianta a técnica (a forma mais eficiente de aplicar as pegadas). Se você não mantiver a pressão, você vai alcançar um percentual de finalizações muito reduzido.

Ou seja, por mais que as técnicas sejam boas, o mais importante é você manter o aprendizado constante.

Por isso, desenhamos um sistema de ensino que funciona como um parceiro.

Um bom parceiro é aquele que está sempre presente, para te dar a mão sempre que você precisar.

E é com muito orgulho que anuncio, em primeira mão para você, o lançamento do Renzo Gracie Online Academy.

Como funciona?

A cada domingo, nós disponibilizaremos nossa sugestão da semana, com aulas sobre um tema, sugestões para treinamento dos fundamentos, e dicas de qualidade de vida.

Com isso nós o ajudaremos a organizar a sua semana. Vamos te surpreender a cada início de semana com o conteúdo dos próximos dias e usar isto como fator motivador para ir à academia e praticar.

E, claro, você vai ter acesso às semanas anteriores se quiser voltar a praticar aquele tema.

Depois de pensarmos muito, chegamos a esta fórmula que o manterá, consequentemente, no caminho da evolução. Por quê? Porque vamos manter a chama acesa e, consequentemente, a pressão do estrangulamento.

E já lançamos o programa, que conta com ataques da guarda fechada já na primeira semana. Confere lá e me diz o que achou.