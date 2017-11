Dimitrius Souza e Cássio Francis faturam peso e absoluto no Salvador Open de Jiu-Jitsu

Share it

A capital da Bahia viveu um final de semana com o que há de mais fino no Jiu-Jitsu atual. Com o Salvador Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado no último final de semana, os soteropolitanos puderam conferir grandes duelos com e sem kimono.

Nas disputas de pano, o nome da vez foi Dimitrius Souza. Mantendo sua boa fase nos eventos nacionais, o faixa-preta da Alliance voltou para casa com ouro duplo ao bater Vinicius Ferreira (Nova União) na disputa de peso pesado, e no absoluto ao vencer o campeão super pesado Cássio Francis.

Já no domingo, no qual rolaram as disputas sem kimono, foi a vez de Cássio Francis reinar. Após sacudir a poeira do revés na final do absoluto de kimono, Cassão conquistou o topo do pódio tanto no super pesado sem pano, ao bater Bruno Souza (Fit Combat BJJ), quanto no absoluto, ao dividir o pódio com o companheiro de equipe Hélio Mourão (Gracie Barra).

Para conferir os resultados completos das disputas de kimono, clique aqui. E para a lista dos campeões sem kimono, clique aqui.