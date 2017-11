Vídeo: João Gabriel, Tayane Porfírio e Keenan Cornelius brilham no New York BJJ Pro de Jiu-JItsu

Share it

Grandes nomes do Jiu-Jitsu mundial se encontraram nos EUA, para disputar o ouro e os prêmios em dinheiro do New York BJJ Pro, que realizou sua 4ª edição no último sábado.

Entre os destaques na faixa-preta, tivemos três brasileiros: João Gabriel Rocha, Tayane Porfírio e Felipinho César. No pesadíssimo, João Gabriel Rocha, craque da equipe Soul Fighters radicado nos EUA, mostrou sua constância e faturou mais um torneio nesta temporada. Ele bateu o feroz Otávio Nalati, da equipe Lloyd Irvin, e levou 4 mil dólares juntamente com a medalha de ouro para casa. Nalati, o vice-campeão, mordeu mil dólares. Confira o duelo no vídeo abaixo.

No peso pesado, foi a vez de Keenan Cornelius brilhar. Agora na Atos, Keenan encarou o ex-companheiro de Llyod Irvin Tim Spriggs, na final da categoria. Veja o combate no vídeo abaixo.

Ainda no masculino, Felipinho César, da equipe Barbosa JJ, enfrentou e bateu o compatriota Manuel Ribamar (NS Brotherhood) para garantir o prêmio na divisão de peso médio. Já no feminino, que contou com premiação apenas no absoluto, a atual campeã mundial Tayane Porfírio manteve sua longa invencibilidade nos tatames e faturou o prêmio de 1.5 mil dólares, ao bater a não menos casca-grossa Nathiely de Jesus (Cícero Costha).

Confira abaixo os resultados na faixa-preta!

Black / Adult / Male / Feather

1 – Shane Jamil Hill-Taylor – Team Lloyd Irvin

2 – Silvio Duran de Barros Saraiva – Vitor Shaolin BJJ

3 – Felipe Hugo de Souza Simplicio – Soul Fighters BJJ Connecticut

3 – Kevin Javier Mahecha – American Top Team

Black / Adult / Male / Middle

1 – Felipe Cesar Silva – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Manuel Ribamar V. de Oliveira Filho – Ns Brotherhood

3 – Marcos Vinícius da Silva Tinoco – Alliance

3 – Victor Silverio Santos – Gracie Barra

Black / Adult / Male / Heavy

1 – Keenan Kai-James Cornelius – Atos Jiu-Jitsu

2 – Timothy-Michael Spriggs – Team Lloyd Irvin

3 – Matthew W Leighton – Bonsai JJ – USA

Black / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – João Gabriel de Oliveira e S. Rocha – Soul Fighters BJJ Connecticut

2 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin

3 – Gabriel Lyrio Lucas – CheckMat