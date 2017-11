Jiu-Jitsu: Estude o bote na guilhotina com este ataque fulminante do UFC Austrália

Share it

Em noite longa na Austrália, nesse sábado, dia 18 de novembro, o UFC Sydney foi apresentado para os fãs de MMA como um dos eventos mais extensos na história da organização. Com 13 lutas no card e 10 delas definidos na decisão dos jurados, foram mais de três horas de ação acumulada no cage em um único dia, mas o Jiu-Jitsu não deixou de aparecer no card para salvar um dos combates.

Mesmo com a luta principal entre Fabrício Werdum e Marcin Tybura, em duelo no qual o brasileiro dominou em pé boa parte dos cinco assaltos, foi um duelo na divisão de leves que fez o fã da arte suave sorrir. Ainda no card preliminar, o americano Nik Lentz tinha dura batalha contra o ex-campeão peso leve do Bellator Will Brook.

O duelo, bem disputado na trocação, teve sua definição em lance veloz: após intensa troca na curta distância, Brooks partiu para a cinturada na intenção de levar a luta para o chão. Esperto no contra ataque, Lentz deu um bote certo na guilhotina enquanto estava em queda, e o ajuste foi tão bem feito que ao girar o quadril para ficar por cima já conseguiu o arrocho certo que levou Will a ceder os três tapinha.

Confira no vídeo abaixo o lance certeiro de Nik Lentz e os resultados completos do UFC na Austrália!

UFC Austrália

Sydney, Austrália

18 de novembro de 2017

Fabricio Werdum venceu Marcin Tybura na decisão unânime dos jurados

Jessica-Rose Clark venceu Bec Rawlings na decisão dividida dos jurados

Belal Muhammad venceu Tim Means na decisão dividida dos jurados

Jake Matthews venceu Bojan Velickovic na decisão dividida dos jurados

Elias Theodorou venceu Daniel Kelly na decisão unânime dos jurados

Alex Volkanovski venceu Shane Young na decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Ryan Benoit nocauteou Ashkan Mokhtarian aos 2min38s do R3

Nik Lentz finalizou Will Brooks na guilhotina aos 2min05s do R2

Tai Tuivasa nocauteou Rashad Coulter aos 4min35s do R1

Frank Camacho venceu Damien Brown na decisão dividida dos jurados

Nadia Kassem venceu Alex Chambers na decisão unânime dos jurados

Eric Shelton venceu Jenel Lausa na decisão unânime dos jurados

Adam Wieczorek venceu Anthony Hamilton na decisão unânime dos jurados