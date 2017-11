Vídeo: Fabrício Werdum analisa Jiu-Jitsu no peso pesado do UFC

Share it

Campeão mundial de Jiu-Jitsu e ex-campeão do UFC, Fabrício Werdum faz neste sábado, dia 18 de novembro, a luta principal do UFC na Austrália, ao encarar Marcin Tybura. Para vencer o polonês e voltar a ter uma chance de disputar o título mundial da categoria, Werdum tem um forte diferencial: o seu jogo de solo.

Considerado o dono do melhor Jiu-Jitsu na divisão de pesos pesados, Werdum deixou clara a indicação no seu último duelo, ao vencer Walt Harris com um armlock logo no primeiro round.

“Para a minha próxima luta, Ele é o cara que eu quero ir para o chão”, diz Werdum. “Todo mundo diz que o Werdum é bom no chão, e isso é bom para mim. Eles assistiram a minha luta e eu terminei rápido no solo, foi perfeita. Com certeza eles tem que tomar cuidado comigo.”

Confira no vídeo abaixo a análise de Werdum sobre o Jiu-Jitsu, seu próximo duelo e o card do UFC Austrália!

UFC Austrália

Sydney, Austrália

18 de novembro de 2017

Fabricio Werdum x Marcin Tybura

Bec Rawlings x Jessica-Rose Clark

Tim Means x Belal Muhammad

Jake Matthews x Bojan Velickovic

Elias Theodorou x Dan Kelly

Alex Volkanovski x Shane Young

Card preliminar

Ryan Benoit x Ashkan Mokhtarian

Nik Lentz x Will Brooks

Anthony Hamilton x Adam Wieczorek

Damien Brown x Frank Camacho

Alex Chambers x Nadia Kassem

Jenel Lausa x Eric Shelton

Rashad Coulter x Tai Tuivasa