Jiu-Jitsu: Carlos Russo ensina estrangulamento da meia-guarda na GMI X-Coach

Professor na nossa GMI X-Coach, em São Paulo, o faixa-preta Carlos Russo trouxe para seus alunos, e tambpem para você, leitor curioso de GRACIEMAG, um detalhe especial para finalizar com o estrangulamento da meia-guarda.

O macete, ensinado por Renzo Gracie, primo ilustre de Russo, consiste no posicionamento da mão e dos braços para executar o golpe. O detalhe, que o professor Russo frisou, deixa o golpe muito mais justo e facilita na hora do arrocho final. Com a mão bem profunda na gola e o cotovelo com pressão no plexo adversário, basta abraçar e girar o eixo do pescoço inimigo, para conseguir o máximo de pressão na finalização.

Confira a explicação detalhada de Carlos Russo no vídeo abaixo e não deixe de visitar nossa GMI X-Coach, em São Paulo!

