Confirmado: Cris Cyborg encara Holly Holm no UFC 219, em dezembro

Campeã peso-pena do UFC, a brasileira Cris Cyborg parte em defesa do seu cinturão ainda neste ano de 2017. Depois de meses de boatos e incertezas, o Ultimate finalmente marcou o aguardado duelo entre Cyborg e Holly Holm. O combate será no dia 20 de dezembro, no UFC 219, em Las Vegas.

Temida atleta feminina do MMA, Cyborg (10v, 1d, 1nc) não amarga uma derrota desde 2005, ao ser finalizada em sua estreia nas grades. De lá para cá, Cris dominou todas as suas adversárias, conquistando pelo caminho um cinturão do finado Strikeforce e recentemente o título do UFC, ao bater Tonya Evinger.

Já Holm (10v, 3d), tem no currículo o título mundial do UFC no peso-galo, ao superar a até então invencível Ronda Rousey. Depois de perder o título para Miesha Tate, finalizada no mata-leão, Holm amargou mais duas derrotas, a última pelo cinturão peso-pena inaugural (vencido por Germaine de Randamie). Em sua batalha mais recente, venceu a brasileira Beth Correa, com belo nocaute em Singapura.

E para você, amigo leitor, que vence a disputa feminina deste UFC 219?

UFC 219

Las Vegas, Nevada

30 de dezembro de 2017

Cris Cyborg x Holly Holm

Khabib Nurmagomedov x Edson Barboza

Carlos Condit x Neil Magny

Cynthia Calvillo x Carla Esparza

Khalil Rountree x Gokhan Saki

Myles Jury x Rick Glenn

Matheus Nicolau x Louis Smolka

Kamaru Usman x Emil Meek

Marc Diakiese x Dan Hooker