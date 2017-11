Parceria entre Brasil e Argentina no Jiu-Jitsu arrecada quase uma tonelada de alimentos para doação

Share it

O Jiu-Jitsu une pessoas no mundo inteiro. No último final de semana, foi a vez dos eternos rivais esportivos Brasil e Argentina se juntarem em volta do tatame para ajudar pessoas necessitadas.

Numa parceria entre a Prime Esportes, Legião da Boa Vontade, Super Rádio Brasil e CBJJE, quase 1 tonelada de alimentos foi arrecadada no Argentina Open, realizado no sábado, em Lanús, na grande Buenos Aires.

Agora, tudo o que foi arrecadado será doado para famílias carentes através da LBV do país, assim como a tradicional instituição já faz no Brasil há mais de meio século.

Dentro do tatame, cerca de 1200 atletas competiram na busca de medalhas, e apesar da amizade promovida pelo evento, durante as lutas o cenário foi bem disputado.​

Confira no vídeo abaixo um pouco do que rolou no torneio!

(Fonte: Assessoria de imprensa)