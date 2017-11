GMI Rodrigo Medeiros ensina a transpor a meia-guarda e finalizar no Jiu-Jitsu

Share it

A posição de hoje é para você, amigo leitor e atleta do Jiu-Jitsu que está com poucas opções para transpor a meia-guarda dos adversários. Nosso professor GMI Rodrigo Medeiros, líder da academia BJJ Revolution, em San Diego, na Califórnia, traz a solução para o seu problema.

Na aula, o pupilo de Carlson Gracie usa a lapela do paletó do oponente para aprisionar o braço do guardeiro. A partir desse domínio, Rodrigo trabalha em segurança até alcançar o cem-quilos. Para concluir a posição, Rodrigo sobe com o joelho na barriga e aproveita a armadilha do braço com a lapela para aplicar duas opções do baseball choke.

Confira no vídeo abaixo os detalhes da posição e aprenda sempre as melhores posições com o nosso time GMI!