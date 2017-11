Mestre de judô receberá 10° Dan e será o mais graduado do Brasil

Share it

Mentor de grandes nomes do judô nacional como Aurélio Miguel, Luis Onmura, Carlos Honorato, Cristhiane Parmigiano, entre outros, o mestre Massao Shinohara, 92 anos, será promovido a 10º Dan, a maior graduação do judô, e se tornará o judoca mais graduado do Brasil.

O Presidente da Confederação Brasileira de Judô, Silvio Acácio Borges, conduzirá a cerimônia de promoção de grau de Massao Shinohara na próxima sexta-feira, 17, na Associação de Judô Vila Sônia (Rua Manoel Jacinto, 130 – Vila Morse, SP), a partir das 19h.

O evento será aberto à imprensa e a convidados, entre eles, alunos e ex-alunos de Shinohara, como os medalhistas olímpicos Aurélio Miguel, Luis Onmura e Carlos Honorato.

Filho de imigrantes japoneses criado em Embu das Artes, São Paulo, Massao começou a praticar judô em 1940, aos 15 anos. Sua forma de lutar chamou a atenção de Ryzo Ogawa, fundador da primeira academia de judô do país, com quem passou a treinar em São Paulo até se tornar professor.

Em 1956, fundou a Associação de Judô Vila Sônia numa garagem alugada e conciliava as aulas com o trabalho de transportador de legumes. Com a ajuda do amigo Jorge Tatsumi e dos pais de seus alunos, angariou recursos para comprar um terreno maior e construiu sozinho o que é hoje o atual dojô da Associação de Judô Vila Sônia, fundado em 1986.

Massao Shinohara foi técnico da seleção brasileira de judô nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, onde Douglas Vieira conquistou a prata, além de Luiz Onmura e Walter Carmona que conquistaram o bronze. Em sua trajetória como professor, Massao formou grandes faixas pretas brasileiros, entre eles seu próprio filho, Luiz Shinohara, técnico da seleção masculina do Brasil desde 2002.

(Fonte: Assessoria de imprensa)