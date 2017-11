Kaynan Duarte vence Iron Brown Belt e garante vaga no GP de Pesados da Copa Podio

Share it

A Copa Podio de Jiu-Jitsu, sempre inovadora em seus campeonatos, decidiu organizar uma peneira para escolher o próximo faixa-marrom a ser jogado no mar de faixas-pretas do GP de Pesos Pesados. Contudo, não se tratou de uma simples peneira, e sim de uma duríssima seletiva.

Intitulado “Iron Brown Belt”, o duelo trouxe quatro faixas-marrons para uma disputa alucinante, no qual o primeiro a vencer quatro lutas, em formato todos contra todos, seria declarado o próximo aspirante a faixa-preta no torneio principal da Podio. O evento rolou no último domingo, dia 12 de novembro, na Casa de Espanha, no Humaitá.

Kaynan Duarte, faixa-marrom da Atos, foi a fera que saiu com o título na disputa. Ele encarou outros nomes de peso, como Fellipe Trovo (Ushirobira JJ), Fabio Kamikase (Alliance) e Victor Hugo (Ribeiro JJ). Kaynan obteve sucesso em todos os combates, e ao vencer a quarta luta seguida garantiu sua vaga.

“O evento foi ótimo”, disse Jeferson Maycá, presidente da Copa Podio. “Me arrependi de não colocar cinco lutas, um desafio maior. O vencedor tinha a prioridade de voltar na rodada seguinte, então o Kaynan provou que é, de fato, um Iron Brown Belt. Sem descanso, ele venceu a luta da primeira rodada e já voltou para lutar a segunda, e assim por diante. Todos eram muito duros, mas o Kaynan pareceu um pouco mais completo na faixa-marrom. Não esperava que ele ia vencer as quatro seguidas, imaginei um tropeço em algum momento, mas ele foi muito estratégico e, mesmo sob dificuldade, conseguiu trabalhar para vencer todas. Temos uma grande safra na faixa-marrom.”

Maycá confirmou ainda que o GP de Pesados será em Porto Alegre, e o retorno da Copa Podio ao sul do Brasil será em meados de janeiro.