GMI: Sem tempo para praticar Jiu-Jitsu? Academia inova com método que otimiza o treino

Share it

[ Por: Bernardo Ribeiro * ]

Nos dias de hoje, o grande inimigo do praticante de Jiu-Jitsu é a falta de tempo para se dedicar ao esporte com consistência. Mas, talvez, esse perigoso obstáculo não seja exatamente “falta de tempo”, mas sim uma dificuldade natural em administrar as horas do seu dia.

Primeiro é preciso que você se conscientize que um horário para queimar algumas calorias e aliviar o estresse é fundamental para qualquer profissional, seja você um funcionário iniciante ou o presidente de uma empresa. Sem saúde não há como a mente render no trabalho.

A seguir, é preciso que você ache uma academia com horários maleáveis para sua rotina, ou seja, adequada aos horários de cada aluno.

Eu sou advogado e pratico Jiu-Jitsu desde que comecei a estudar no centro da cidade, sempre usando o kimono paralelamente ao terno. Desde o início senti a necessidade de ter um lugar para a prática de exercícios físicos ali por perto, já que era difícil sair da faculdade, emendar com o trabalho e ainda chegar a tempo de pegar o meu treino de Jiu-Jitsu. Além de cansativo, você está sempre chegando atrasado, e assim o treino nunca rende como esperado.

Além disso, por todos os colegas advogados e estagiários saberem que eu praticava Jiu-Jitsu, volta e meia eles vinham lamentar comigo por não terem tempo de voltar a vestir o kimono. Os problemas eram os mesmos: eles nunca conseguiam chegar a tempo em suas respectivas academias. A vida de um advogado pode ser muito corrida, a maioria sai dos escritórios por volta das 21h, muitos mais tarde, e isso praticamente impossibilita encontrar um dojô com horário apropriado para treinar.

Fora isso, uma questão que também sempre entrava em pauta entre os ex-praticantes arrependidos era que, hoje, muitos advogados e juízes mais velhos não contavam mais com aquela disposição de chegar à academia para enfrentar alunos na maioria jovens e adolescentes, em treinos que acabariam se resumindo a trocar força ou mesmo ser amassados por garotos novos na ponta dos cascos.

Muitos praticantes buscam voltar a treinar como estudantes de Jiu-Jitsu, não como lutadores, o que é bem diferente. São praticantes que simplesmente amam a arte suave, sentem falta de vestir o kimono e suar no tatame, e também precisam retornar aos poucos.

Daí surgiu a ideia do espaço Studio Personal Academy, uma academia em que o aluno marca um treino particular e totalmente personalizado, NO DIA E NA HORA que ele puder.

O esquema é simples: nós vendemos pacotes de aulas particulares ou em grupo de até quatro pessoas – sempre entre amigos, nunca pessoas desconhecidas. A partir daí, o aluno vai escolher o dia e horário que quer treinar. No Studio Personal Academy no Rio de Janeiro não é a academia que disponibiliza o horário da aula, o aluno agenda o horário que ele tem disponível e nós apenas damos a aula.

Na prática, a ideia inovadora tem funcionado muito bem. O aluno, por exemplo, compra dez aulas particulares para serem utilizada em até dois meses, e escolhe dia e hora do treino. Não há nenhuma restrição: ele pode pode selecionar um dia às 7h da manhã, no outro às 16h ou 19h, dependendo apenas da sua agenda naquele período.

Dessa forma, estamos conseguindo contornar essa dificuldade do público que trabalha no centro da cidade e que tem a vida constantemente corrida; o aluno sente o dia que ele estará mais tranquilo no trabalho, liga pra academia e marca a hora do treino.

Recentemente, incluímos em nosso rol de atividades a maior novidade do mundo fitness no Brasil, a tecnologia de treino EMS (eletroestimulação muscular). É um treino que na Europa e nos Estados Unidos já virou febre entre atletas de alto rendimento, como Usain Bolt, Rafael Nadal e outros.

Somos um dos três únicos lugares no Rio de Janeiro a oferecer esse tipo de tecnologia. É um treinamento completo, que em 20 minutos trabalha mais de 300 músculos do seu corpo simultaneamente, sendo equivalente a 1h30min de um treino convencional. Ou seja, mais resultados em menos horas por dia.

Investimos nessa tecnologia justamente por acreditar que se encaixa na nossa proposta, oferecer ao praticante mais qualidade de vida e otimizar o tempo dos nossos alunos. Se você é um executivo e trabalha no centro, sabe como é difícil ter tempo para ir à academia, mas se uma horinha é sempre um problema, certamente 20 minutinhos você consegue.

Nesse tipo de treino, que é intenso, o aluno veste uma roupa com eletrodos que estimulam os músculos através de estímulos elétricos e contrações involuntárias diretamente em todos seus músculos: pernas, glúteos, braços, abdome, costas e peitoral.

Após alguns minutos, o praticante sente os benefícios de um treino que tonifica os músculos, aumenta a massa muscular, melhora o condicionamento físico, reduz a celulite e a gordura corporal, melhora a dor nas costas, prorroga a atividade metabólica por até 72 horas, tudo isso sem gerar nenhum impacto excessivo nas articulações, ou seja, sem grandes riscos de lesão.

Portanto, lute com a gente para otimizar seu tempo com inteligência. Lembre-se que o dia tem 24 horas, basta você separar apenas uma delas, ou menos, para você fazer o que ama e se sentir muito melhor.

* Bernardo Ribeiro é advogado e fundador do espaço Studio Personal Academy, dojô no Rio de Janeiro voltado para oferecer a profissionais e ao público do centro da cidade maior qualidade de vida por meio da prática de artes marciais.