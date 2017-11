Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu: Os resultados finais da faixa-preta no Rio de Janeiro

Share it

O último dia do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro definiu os campeões da faixas-preta, no master 1 e adulto, além dos faixas-azuis e atletas do parajiu-jitsu, que também pisaram no tatame nesse domingo, dia 12 de novembro, na Arena Carioca 1.

Entre a elite da arte suave, grandes duelos foram apresentados, além da superluta do Abu Dhabi Legends entre os ex-atletas do UFC Carlão Barreto e Rafael Carino. Com uma queda, Carino, da Nova União, abriu 2 a 0 no placar e levou a vitória sobre Carlão.

Confira abaixo os resultados da faixa-preta no último dia!

MASCULINO

56kg – José Carlos “Cocó” (GFTeam) conseguiu se movimentar bem no duelo contra David Herrera (Soul Fighters) e faturou a disputa por 2 a 1 nas vantagens, após 0 a 0 nos pontos.

62kg – Companheiros de Cícero Costha, Hiago George e João Miyao fizeram um duelo com muito giro. Após forte duelo nas raspagens, e o empate em 6 a 6, Hiago faturou com 1 a 0 nas vantagens.

69kg – João Neto (Alliance) aplicou um triângulo justo em Rafael Mansur (NS Brotherhood) logo nos primeiros minutos. Mansur tentou escapar como pôde, mas acabou batendo na posição.

77kg – Com uma queda, Hugo Marques (Soul Fighters) abriu 2 a 0 nos pontos e superou Ricardo “Pingo” (NS Brotherhood) e ficou com o ouro.

85kg – Isaque Bahiense (Alliance) fez luta dura contra o não menos craque Gustavo Braguinha (NS Brotherhood). No fim das contas, a vitória veio para Isaque por 1 a 0 nas vantagens.

94kg – Patrick Gaudio (GFTeam) ficou com o título ao vencer Guilherme Santos (Alliance) na decisão dos árbitros após luta parelha na final.

110kg – Polonês integrante da NS Brotherhood, Gerald Labinski conquistou uma vantagem sobre Igor Silva (Commando Group) a partir da meia-guarda e garantiu a vitória ao estabilizar bem por cima no combate.

FEMININO

49kg – Mayssa Bastos (GFTeam) ficou com o ouro sem adversárias na categoria

55kg – Em luta parelha, Amanda Nogueira (GFTeam) superou a companheira de equipe Mayara Abraão por 2 a 0 nos pontos

62kg – Bia Mesquita e Bia Basílio mais uma vez ficaram frente a frente numa final de campeonato. Para vencer, Bia Mesquita raspou e montou por 6 pontos.

70kg – Irmã de Rodolfo Veira, Ana Carolina “Baby” finalizou Thamara Silva (Cícero Costha) com um estrangulamento.

90kg – Cláudia do Val (De la Riva) encarou a dura faixa-marrom Heloisa Ferreira (Alliance) e venceu na decisão dos árbitros após múltiplas tentativas de finalizar.

Na disputa por equipes, a GFTeam ficou com o primeiro lugar, seguido pela Gracie Barra em segundo e Nova União em terceiro. Para conferir os resultados completos, clique aqui.