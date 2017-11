Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu: Os destaques do primeiro dia no Rio de Janeiro

Share it

Após vários dias de clima frio e nublado, o Rio de Janeiro acordou nesta sexta-feira, 10 de novembro, em um típico dia de verão. A temperatura subiu para 35° e o sol brilhou no céu para tornar os cariocas felizes. Com o clima perfeito, a Arena Carioca 1, um dos espaços construídos para os Jogos Olímpicos de 2016, recebeu uma grande multidão para o primeiro dia da terceira etapa da temporada 2017/2018 da Abu Dhabi Grand Slam World Tour . O primeiro dia foi dedicado a faixas-roxas e brancas nas divisões adulto e master.

Os nove tatames instalados no Rio foram o cenário para batalhas ferozes ao longo do dia desde a cerimônia de abertura que apresentou os hinos nacionais do Brasil e Emirados Árabes Unidos. Em mais de sete horas de Jiu-Jitsu de alta qualidade, muito drama se desenrolou até que todos os campeões foram coroados. Uma divisão merece uma menção especial. Na divisão master 1 faixa-roxa de 77kg, o para-atleta Thiago Silva faturou medalha de ouro após três combates. Competindo contra adversários sem necessidades especiais, Thiago conquistou o título e deu uma poderosa declaração sobre a capacidade de adaptação que o Jiu-Jitsu fornece aos atletas.

Aqui estão os campeões da divisão masculina e feminina de faixas roxas.

Masculino

56kg – Thalison Vitorino (PSLPB Cicero Costha)

62kg – Lucas Emanuel (Equipe Cassão)

69kg – Daniel Junior (Soul Fighters)

77kg – Dionatan Santos (Alliance Mario Reis)

85 kg – Alex Munis (Clube Feijão)

94kg – Anderson Munis (Clube Feijão)

110kg – Pedro Pimenta (GF Team)

Feminino

49kg – Jessica Dantas (Caio Terra)

55kg – Andreza Sousa (Ares BJJ)

62kg – Janaina Menezes (SAS Team)

70kg – Melissa Cueto (Broca BJJ)

90kg – Raiane Santos (GB)

Na disputa de equipes, a contagem final após o primeiro dia foi:

1º – GF Team (6.748 pts)

2º – Gracie Barra (2.476pts)

3ª – Nova União (1.984pts).

O Abu Dhabi Grand Slam Rio retorna neste sábado para um segundo dia de fortes emoções. A divisão dos faixas-pretas entra no jogo e traz ainda mais experiência para a competição. Para os resultados parciais, clique aqui!