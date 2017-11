Jiu-Jitsu: Reta final de inscrições para o Classic BJJ Pro em Fortaleza

Share it

As inscrições para o Classic BJJ Pro estão em reta final, com encerramento neste sábado, dia 11 de novembro. O torneio com disputas com e sem kimono será realizado no feriado de 15 de novembro (Proclamação da República) e promete agitar o Colégio Gustavo Braga em Fortaleza, Ceará.

Válido pelo Ranking MeiaGuarda, o evento já tem confirmados nomes conhecidos na região, como Marcelo Marques, Pedro Henrique, Almir Jr, Aloisio Jr, Alysson Bruno, Napoleão Cavalcante, Matheus Carlos, Samuel Falcão, Luiz Otávio, Jonas Bruno, Fernando Kylderi, João Victor Machado, Davi Silva, Anderson Leal, Antonio Filho, Relter Filho, Lindisney Lima, Rodrigo Feitosa, Macksuel Maciel, Felipe Carlos, Gabriel Almeida, , Rithy Sales, Leidiane Regis e Jeanne Rafaelly, entre outros atletas.

Inscreva-se já e junte-se a eles. O registro pode ser feito nas lojas TOGO, OSS, Moringa ou Fort Nutri.

Confira os valores da inscrição:

Categoria – 60 reais

Absoluto – 40 reais

Com kimono + Sem kimono (Categorias) – 100 reais

Com kimono + Sem kimono (Categorias + Absolutos) – 150 reais

Projeto Social – 25 reais

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (85) 98954-3813, ou no site www.meiaguarda.com.br.