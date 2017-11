Última chance para acumular pontos na IX Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu

Share it

A grande final da Copa Prime de Jiu-Jitsu, marcada para 19 de novembro, acontecerá em Lajeado e promete lotar o Ginásio Municipal Francisco Brancher para a definição do ranking anual. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site da Pro Sports até às 17h horas do dia 14, próxima terça-feira.

Neste ano, nove batalhas formaram o Circuito Prime e a grande final fechará com chave de ouro a temporada de competições, além de definir os Top Ranking de 2017. Os 13 atletas que somarem a maior pontuação vão fazer parte da Seleção Prime para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu e Mundial Master IBJJF de 2018 nos Estados Unidos, além do Campeonato Brasileiro CBJJ 2018, em São Paulo (conforme categorias beneficiadas).

“Conseguimos com muito trabalho e dedicação repetir o sucesso dos anos anteriores, apesar da crise que assola o nosso país. Queremos incentivar a evolução e o alto nível do Jiu-Jitsu gaúcho. Já estamos montando o calendário de 2018, em breve teremos muitas novidades”, afirma o faixa-preta Fernando Paradeda, diretor da Pro Sports.

Para maiores informações sobre a batalha final da Copa Prime acesso o site www.prosportsbjj.com