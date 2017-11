Jiu-Jitsu: A queda com estrangulamento de Flávio Canto em Travis Stevens no Mundial de Judô

Share it

Um dos nomes mais conhecidos do judô, no Brasil e no mundo, Flávio Canto foi dono de uma carreira e tanto nos tatames. Com suas quedas plásticas e gás inacabável, o craque acumulou grandes conquistas no esporte, como o bronze olímpico em Atenas 2004 e o ouro no Pan de Santo Domingo, em 2003. Contudo, mesmo exímio nas quedas, uma de suas especialidades era no ne waza, que são as técnicas executadas no solo, como no Jiu-Jitsu.

Canto migrou para treinar em academias de Jiu-Jitsu e refinar seu jogo de chão, e os resultados vieram. Em um de seus lances memoráveis no solo, Canto encarou Travis Stevens, outro judoca com base sólida no chão, faixa-preta de Jiu-Jitsu da academia de Renzo Gracie, em Nova York. O duelo rolou no Mundial de Judô de 2010, em Lisboa, Portugal.

Logo no início da peleja, Canto puxou Travis e colocou o americano em complicada chave omoplata. Sem finalizar, Canto seguiu com as investidas no solo, até que aplicou a jogada que terminaria a luta: com bela queda, Flávio caiu por cima e estrangulou da montada.

Relembre o lance no vídeo abaixo!