“Demian Maia de saias”, Virna Jandiroba estreia no Invicta MMA em dezembro

Com nove finalizações no cartel perfeito de 11 lutas no MMA, Virna Jandiroba é a próxima representante do Jiu-Jitsu nos cages internacionais. Após fazer carreira no Brasil com seu jogo de chão refinado, a baiana segue para o Invicta FC, com estreia e adversária já definidas.

Virna fará seu debute na 26° edição do evento, e terá pela frente a veterana peso-palha Amy Montenegro (8v, 2d), em evento que rola no dia 8 de dezembro, em Kansas, EUA. Chamada nos bastidores de “Demian Maia de saias”, por conta de sua habilidade no Jiu-Jitsu, Virna acumula títulos regionais n arte suave e vitórias contra atletas ilustres nas faixas-coloridas, como Bia Mesquita na faixa-roxa e também sobre a atual campeã peso-galo do UFC, Amanda Nunes, que foi superada duas vezes na faixa-azul. Já na faixa-preta, Virna bateu a ex-desafiante ao cinturão peso-palha do UFC Claudinha Gadelha

Para embalar o leitor de GRACIEMAG a conferir sua próxima luta no Invicta, Virna gravou uma posição de kimono com exclusividade, no qual mostra uma transição da posição de cem-quilos para as costas, com estrangulamento usando a lapela.

O Invicta FC 26 terá, além de Virna, duas brasileiras no card: Jennifer Maia, que parte em defesa do cinturão peso-mosca contraa polonesa invicta Aga Niedźwiedź; e Vanessa Porto, que encara a russa Milana Dudieva.

Confira o vídeo abaixo e estude a transição!