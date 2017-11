Alexandre “Gigi” Paiva ensina raspagem da De la Riva na GMI Alliance Leblon

Share it

Nome de alta patente na equipe Alliance, junto de outras lendas como Romero Jacaré e Fábio Gurgel, Alexandre “Gigi” Paiva tem no seu baralho do Jiu-Jitsu uma infinidade de posições para surpreender seus adversários e fazer o jogo de seus alunos ainda mais perigoso.

Escalado para figurar na capa de GRACIEMAG, ao lado do aluno e faixa-preta Cauã Reymond, Gigi aproveitou o intervalo das fotos para mostrar uma raspagem partindo da guarda De la Riva.

Na posição, gravada na nossa GMI Alliance Leblon, com o auxilio do faixa-preta Rodrigo Akillis, Gigi cria um espaço entre ele e o adversário para travar a mão do oponente, antes de trazer o mesmo de volta para a curta distância e assim inverter com segurança.

Veja os detalhes no vídeo abaixo e coloque mais esta raspagem no seu jogo!