Copa Podio de Jiu-Jitsu define faixa-marrom do GP de Pesados neste domingo

Share it

Evento famoso por revelar grandes nomes da faixa-marrom, a Copa Podio de Jiu-Jitsu realizará neste domingo, dia 12 de novembro, no salão Nobre do Clube Espanha, no Humaitá, Rio de Janeiro, o Iron Brown Belt, competição que servirá de seletiva para o próximo GP da Copa Podio , marcado para janeiro de 2018.

Os lutadores Victor Hugo (Ribeiro JJ), Fabio Alano “Kamikase” (Alliance RS), Kayan Duarte (AtosJJ) e Fellipe Trovo (Ushirobira JJ) estão escalados para o desafio, no qual as feras se encaram em sistema de rodízio, todos contra todos, até que um deles alcance quatro vitórias. O vencedor ganha a vaga no GP dos Pesos Pesados, na próxima temporada.

“Em cinco temporadas tivemos grandes faixas-marrons disputando a Copa Podio, porém até hoje nenhum ficou com a coroa. O objetivo do Iron Brown Belt é dificultar mais essa jornada para que somente os melhores entrem na disputa. A ideia é que antes de cada GP seja realizado um ou dois eventos para selecionar os faixas-marrons”, explicou o presidente da Copa Podio, Jéferson Mayca.

Os ingressos serão limitados para 120 expectadores e podem ser adquiridos no site www.copapodio.com.

Todas as emoções do Iron Brown Belt serão transmitidas através do site www.fighteria.tv. O pay-per-view já está à venda e poderá ser adquirido no mesmo endereço eletrônico.

(Fonte: Assessoria de imprensa)